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В Каховке из-за резонансного убийства начались серьезные протесты
05.01.2020 09:14
В Каховке Херсонской области начались протесты из-за расследования резонансного убийства
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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