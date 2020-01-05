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В Каховке из-за резонансного убийства начались серьезные протесты
05.01.2020 09:14
В Каховке Херсонской области начались протесты из-за расследования резонансного убийства Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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