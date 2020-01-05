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Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
05.01.2020 09:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили "два триллиона долларов".

Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент в Twitter. Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.

 

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания, передает агентство ISNA.

"Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран", - сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

 

 

В воскресенье, помимо прощания в Ахвазе, пройдут церемонии в Мешхеде, в воскресенье вечером - понедельник прощаться с генералом будут в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

Иранское телевидение ведет прямое вещание из Ахваза – административного центра провинции Хузестан, где проститься с генералом собрались, по данным иранских СМИ, миллионы человек.

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