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В Китае обнаружили около 30 древних захоронений
05.01.2020 09:33
Во время строительства в Китае обнаружили почти 30 древних захоронений Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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