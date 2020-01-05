|В ближайшие дни в Украине — до 10° мороза, мокрый снег и гололедица
|05.01.2020 09:34
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"5 января облачно. Местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м /с, в западных областях порывы 15-20 м /с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза", - говорится в сообщении.
6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью 6 января в юго-восточных областях и Крыму иногда снег, 7 января в западных, северных, днем и в центральных областях кое-где небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.
Синоптики на 8 января существенных осадков не прогнозируют, только днем в западных и северных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.
9 января на большей части территории Украины ожидается дождь и мокрый снег, днем в западных, северных и большинстве центральных областей без осадков, температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла.
В Киеве 5 января облачно, пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м /с. Температура ночью и днем 0-2° тепла. На Киевщине также небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
6-7 января в Киеве и области облачно с прояснениями. 6 января без осадков, 7 января кое-где небольшой мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м /с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В столице и на Киевщине 8 января ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
9 января - ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.