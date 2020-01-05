Руслан Бортник

2020-й год в Украине пройдет под знаком обострения противостояния внутри команды власти, активизации социально-политических протестов, правительственного кризиса, усиления внешнего и внутреннего финансового давления на власть.

Перед Президентом Украины В. Зеленским, монобольшинством в парламенте («Слугой Народа») и правительством — властью — 2020 году будет стоять несколько ключевых вызовов:

1). Сохранение единства команды и завершение строительства «архитектуры власти» на фоне усиливающегося влияния олигархов (прежде только И. Коломойского, В. Пинчука, Р. Ахметова, В. Хорошковского и других) и кредиторов (МВФ, ЕС, частные кредиторы, ориентированные на США и ЕС).

2). Сохранение социальной поддержки (рейтингов) и стабильности (прежде только уличной и экономической) — необходимо демонстрировать успехи в ключевых социальных запросах: мир (война на Донбассе), борьба с коррупцией, повышение благосостояние граждан (снижение тарифов, повышение доходов).

3). Продолжение проведения либеральных реформ (запуск рынка земли, налоговая реформа, децентрализация, финальная приватизация, дерегуляция, народовластие и так далее).

1.

Нынешняя архитектура власти в Украине состоит из 3-х больших блоков: 1) Офис Президента Украины(под контролем у В. Зеленского, с влияниями И. Коломойского и В. Пинчука); 2) парламентская часть монобольшинства «Слуга Народа» (125 депутат (из 248) избран по мажоритарным округам — большинство из них имеют свои интересы; «группа Президента» — 80-120 депутатов; группа Коломойского — 20-40 депутатов; группа Авакова; мини-группы Пинчука, И. Павлюка, РФ, региональных центров силы) + другие парламентские фракции и группы, контролируемые олигархами; 3). Правительство А. Гончарука (ориентируется на западных партнеров и кредиторов, сформировано за счет кадров Премьер-министра, Президента и группы А. Авакова; прослеживаются влияния также В. Пинчука, В. Хорошковского).

Система достаточно фрагментирована, что усугубляется отсутствием эффективного контроля со стороны Президента (В. Зеленский это делает через руководителя офиса Президента А. Богдана, у которого есть и свои интересы), преисполнена внутренними конфликтами и конкуренцией (прежде только за финансовые потоки), насыщена новыми непрофессиональными игроками с огромными амбициями; в силу неопытности и бедности многих членов парламента и правительства их достаточно легко (и дешево) коррумпировать.

Поэтому на протяжении года в кадровой политике власти будут доминировать 2 противоположные тенденции:

1). Завершение комплектации центральных органов власти (более 30 вакансий на уровне служб, комитетов, инспекций и агентств); 2). Руководства государственных компаний и предприятий (более 400 вакансий); 3). Дипломатического корпуса. Продолжится пересмотр всех назначенцев эпохи П. Порошенко. При этом некоторые из них имеют шансы остаться на своих должностях. В этих вопросах уже наметилась серьезная внутренняя конкуренция между Офисом Президента и Правительством, олигархами, Западом;

2). Уход из системы политиков и чиновников, проигравших в борьбе за влияния или несправившихся с поставленными задачами. За 2 месяца полноценной работы нового правительства и парламента уже ушли Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, 4 губернатора (глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, глава Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян и глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий), заместители министров (зам. министра здравоохранения Михаил Загрийчук, зам. министра здравоохранения Младлена Качурец, зам. министра инфраструктуры Александра Клитина, зам. министра зразвития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева, зам. министра иностранных дел Елена Зеркаль).

Это процесс продолжится, и, скорее только, коснется и правительства. В 2020 году вероятны отставки отдельных министров (наиболее вероятно - здравоохранения, ветеранов, экономики, юстиции и др.);уход самого премьер-министра Украины и отставка правительства в целом возможны к концу года, в октябре-декабре. В случае, если отставка КМУ произойдет в разгар политического кризиса или уличных противостояний, следующим премьер-министром Украины может стать силовик, например, А. Аваков или представитель группы «Приват» (И. Палица).

Возможны также отставки Главы Офиса Президента, Генерального прокурора, главы СБУ, руководства антикоррупционных структур — НАБУ и НАЗК.

В парламенте будут происходит схожие тенденции — вероятен выход из фракции «Слуга Народа» отдельных депутатов-мажоритарщиков, исключение списочников; дальнейшая кристаллизация и обособление групп влияния внутри фракции, которые без выхода из нее, начнут играть все более заметную роль и блокировать важные инициативы ОП и КМУ (особенно группы Коломойского/Авакова, региональные и отраслевые элиты).

Досрочные выборы в парламент в 2020-м году маловероятны в силу положений Конституции (у парламента 1 год иммунитета от роспуска), и даже в 2021 году — ведь любой следующий парламент по своему составу будет хуже для Президента, нежели нынешний. Будут продолжены Конституционные реформы в части народовластия, децентрализации, усиления роли Президента в политической системе. Возможно проведение референдумов по вопросам земли, Минских соглашений и так далее.

Существует вероятность переформатирования монобольшинства «Слуги Народа» в коалицию «Слуги Народа» и «Голоса» (формальную или неформальную), особенно в случае усиления процессов фрагментированности в фракции Президента и/или выхода из нее отдельных депутатов. К процессу может присоединиться и «Батькивщина».

Ключевые линии конфликта в системе — приватизация, рынок земли, кадровые назначения, бюджет, Аваков, Коломойский, Порошенко, Медведчук, влияние западных партнеров.

Очередная реформа судов, прокуратуры и антикоррупционных структур в 2020 году пока не даст результата — ситуация с защитой права собственности, других прав и свобод будет оставаться на низком уровне.

Внешнеполитическая конъюнктура останется нестабильной: уровень поддержки Украины со стороны США и ЕС в лучшем случае будет прежним (в худшем — начнет снижаться) из-за доминирования внутренней повестки или переключения внимания на другие мировые регионы; ЕС постепенно малыми шагами продолжит возвращаться к сотрудничеству с РФ в области безопасности и энергетики; и Трамп, и демократы вплоть до ноября 2020 года продолжат попытки использовать Зеленского и Украину в президентской избирательной кампании в США; внешнеэкономическая конъюнктура будет ухудшаться в силу экспортного и сырьевого характера украинской экономики.

2.

Сохранение социальной поддержки (рейтингов) и стабильности (прежде только уличной и экономической) — необходимо демонстрировать успехи в ключевых социальных запросах: мир (война на Донбассе), борьба с коррупцией, повышение благосостояния граждан (снижение тарифов, повышение доходов).

Рейтинги Президента и его политической силы, скорее только, будут снижаться и к концу года составят 30-45% поддержки, возникнет тема импичмента (при инерционном сценарии), оппозиционные лидеры и партии сохранят или несколько увеличат свою поддержку (прежде только, Тимошенко и Бойко, вероятно — Вакарчук); олигархи будут в поиске новых политических лиц и проектов с точки зрения возможных досрочных парламентских выборов 2021-го года (в тестовом режиме уже запущенно 4-7 новых проектов). В итоге, власти будет сложнее принимать решения, снизится их уровень легальности, вырастет роль общественного мнения и вероятность референдумов.

В рамках «борьбы с коррупцией» существенна вероятность ареста П. Порошенко и его ближайшего окружения (вследствие борьбы за активы группы «Рошен» и противодействия уличным протестам, за которыми может стоять команда П. Порошенко); усугубится конфликт между командой власти и группой Медедчука-Левочкина; ситуативно будут возникать кризисы между Зеленским и Коломойским (прежде только на почве неформального влиянии Коломойского на власть и ситуации вокруг «Приватбанка»).

Не ожидается принципиального прорыва в реализации политической части Минских соглашений и возвращения Донбасса в Украину. Скорее только, ситуация будет идти по направлению к замораживанию конфликта. При этом пройдет определенная демилитаризация — будут разведены вооруженные силы на отдельных участках и общее количество обстрелов и жертв снизится, пройдут обмены захваченными лицами, будет упрощен порядок пересечения линии разграничения гражданами и грузами. Возможно, даже будут сделаны шаги в части восстановления (упрощения получения) социальных выплат и транспортного сообщения. Вероятно, состоится даже встреча Нормандской четверки, но политическая часть Минских соглашений не будет реализована, а новый Закон Украины «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей» («об особом статусе»), который, скорее только, будет принят в первом квартале 2020-го года, будет отвергнут РФ и в «ЛДНР». РФ продолжит интеграцию «республик» путем всеобщей паспортизации жителей Донбасса и дальнейшей унификации социально-правовой жизни. Активизируются разговоры о смене Минского переговорного формата.

В 2020 году Украина попытается актуализировать вопрос по Крыму в качестве инструмента давления на РФ.

Геополитические игроки США, ЕС и РФ хотя и постепенно смягчают конфронтацию в Украине, но пока находятся только в поиске сценария завершения «украинского кризиса». Они будут в большей мере занимать выжидательную позицию.

Власти вряд ли удастся существенно (в разы) снизить тарифы на услуги ЖКХ (хоть Президент и обещал лично, тарифы могут даже вырасти) в силу огромного бюджетного дефицита (около 4 млрд. долл.; + внешний долг в 83 млрд. долл.) и давления кредиторов (прежде всего МВФ), что усилит социальное недовольство. Также существенно не изменятся доходы граждан.

Вопрос мира и войны, местные выборы, также как и земельная реформа, и налоговые изменения(например, новая система налогообложения физических лиц предпринимателей), децентрализация, новое трудовое законодательство будут зонами уличной нестабильности, которую используют конкуренты Зеленского — Порошенко, Медведчук, Тимошенко и правые радикалы для организации массовых протестов и давления на власть. Власть чувствительна к таким протестам, чем и попытаются воспользоваться конкуренты.

Будет дан старт земельной реформе (принят закон), но формат её и сроки запуска ещё может существенно измениться.

Существуют заметные риски или консолидации власти в руках Президента (хотя нужна будет внешняя/иностранная поддержка и консенсус), или попыток радикальной дестабилизации власти через протесты и деятельность радикальных групп.

Также Украину в 2020-м году ждет перепись населения (впервые за 19 лет), что может послужить началом (поводом) очередного этапа формирования новой социальной политики — отказа от постсоветского социал-демократического регулирования.

3.

Продолжение проведения либеральных реформ (запуск рынка земли, налоговая реформа, финальная приватизация, децентрализация и административно-территориальная реформа, дерегуляция, народовластие и так далее) станет не только зоной политического противостояния и дестабилизации, но и не даст быстрых результатов.

Исходя из бюджета Украины на 2020 год, экономическими приоритетами нового правительства являются:

- возвращение долгов (438 млрд. грн. — 37% доходной части бюджета) + война и безопасность (246 млрд. грн. — 20%) = 57% от всех доходов Бюджета-2020;

- инфраструктура и сельское хозяйство (что может рассматриваться в рамках одного цикла: создание условий, дорог, портов и т.д. для экспорта продукции сельского хозяйства). В случае потери возможности получить финансирование от МВФ и других кредиторов Украину могут ожидать сценарии дефолта, хотя это и маловероятно пока.

Уже в 2020 году в связи с запуском «Северного потока-2» Украина может потерять значительную часть доходов от транспортировки российских энергоносителей в ЕС.

Ещё одним существенным риском для Украины является ситуация с девальвацией национальной валюты. Её ревальвация в последний год обусловлена активным выпуском ОВГЗ. Зависимость обменного курса от притока валюты от ОВГЗ в 2019 году 95%. При этом, увеличивается недостаток торгового баланса (темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта); уменьшаются прямые иностранные инвестиции, которые и так находятся на мизерном уровне; замедлились поступления от украинских гастарбайтеров. Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения НБУ и, все в большей мере, от спекулянтов-нерезидентов. Если по какой-либо причине они захотят зафиксировать свою прибыль (например, возможный мировой финансовый кризис, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины, может произойти резкая девальвация гривны.

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