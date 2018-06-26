|Крушение Ан-148: в СК РФ назвали причину
|26.06.2018 18:43
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Следственный комитет РФ и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) восстановили посекундно полет самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается. Об этом сообщает со ссылкой на прес-службу СК РФ.
"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не
включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе
набора высоты произошло их обледенение. При этом в нарушение
инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял
управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия
крушения - неверные действия экипажа", - сказала официальный
представитель СК Светлана Петренко.