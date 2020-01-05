Погода, Новости, загрузка...
В Танзании четырех человек убили по подозрению в колдовстве
05.01.2020 10:45
В Танзании односельчане подозревали четырех человек в колдовстве, после чего убили их Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 