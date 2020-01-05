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В Танзании четырех человек убили по подозрению в колдовстве
05.01.2020 10:45
В Танзании односельчане подозревали четырех человек в колдовстве, после чего убили их
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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