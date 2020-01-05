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Под лед провалилось 30 рыболовных автомобилей
05.01.2020 11:22
В России, во Владивостоке 30 машин рыбаков провалились под лед
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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