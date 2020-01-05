Об этом в программе Радио Свобода «Субботнее интервью» заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и охотно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны духовный фронт, нам не нужны противостояния», - сказал Епифаний.

Он также добавил, что в течение прошлого года произошло очень много изменений. В украинском государстве произошла полностью перезагрузка украинской власти, начиная от президента, заканчивая парламентом, правительством.

Епифаний убежден, что в этом году состоится признание нескольких других поместных православных церквей. "Мы имеем признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря - ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил Епифаний.

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