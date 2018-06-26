|
Арьев: В Совете Европы экономят на бумагах, а Ягланд устраивает прием с шоколадными фонтанами и дорогими угощениями
|
26.06.2018 18:46
|
Украина не согласится с тем, чтобы Россию вернули в состав
Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за денежных взносов,
отметил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он
считает, что Совет Европы и его генсекретарь Турбьерн Ягланд должны
"умно" распоряжаться бюджетом организации. Арьев: Мы не знаем,
заплатит ли РФ членский взнос в ПАСЕ Фото: uacrisis.org Арьев
отметил, что взнос РФ составлял 7% от общего бюджета
организации."Мы не знаем, заплатит ли РФ. Но Ягланд – при том, что
есть экономия в Совете Европы, чтобы не печатать документы для
заседаний комитетов, он организовывает роскошный прием. Я
спрашивал, сколько стоит этот прием. При том, что Украина в связи
со сложной ситуацией в Совете Европы охотно добавила $400 тыс. для
этой организации, а мы – не самый богатый член СЕ. Тем не
менее, когда экономят на бумагах для ПАСЕ, а генсек Совета Европы
устраивает роскошный прием с шоколадными фонтанами, дорогими
угощениями, мы, и не только мы, говорим, что, наверное, надо как-то
умно распоряжаться этими деньгами. И если есть возможность, то
проанализировать и сократить на 7% расходы, чтобы не торговать
принципами. Потому что из-за денег возвращать в ПАСЕ Россию –
это действительно продавать индульгенцию за взносы. Мы это
воспринимать не можем и не будем", – заявил
он.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле
2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных
действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла
резолюцию, в которой продлила санкции против
России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста
делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В
2016 и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в
работе ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия
не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение
ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017
году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым
проблемам в Совете Европы. 23 января после заседания
специального комитета ПАСЕ его участники заявили, что проект
решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который
позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на
сессии ассамблеи в июне.Министр иностранных дел Дании Андерс
Самуэльсен 23 января 2018 года заявил, что в 2017 году
Россия недоплатила в бюджет СЕ €22,3 млн. По словам
Самуэльсена, в случае отказа РФ платить и в 2018 году Совет Европы
недосчитается еще €33,8 млн.13 февраля Совет Государственной
думы РФ не утвердил выплату взноса России в Парламентской
ассамблее Совета Европы.16 мая 2018 года Кабмин Украины
утвердил выплату $400 тыс. добровольного взноса в Совет
Европы.По данным "Европейской правды", российская
делегация может вернуться в ПАСЕ в
октябре 2018 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира