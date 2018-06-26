Украина не согласится с тем, чтобы Россию вернули в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за денежных взносов, отметил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он считает, что Совет Европы и его генсекретарь Турбьерн Ягланд должны "умно" распоряжаться бюджетом организации. Арьев: Мы не знаем, заплатит ли РФ членский взнос в ПАСЕ Фото: uacrisis.org Арьев отметил, что взнос РФ составлял 7% от общего бюджета организации."Мы не знаем, заплатит ли РФ. Но Ягланд – при том, что есть экономия в Совете Европы, чтобы не печатать документы для заседаний комитетов, он организовывает роскошный прием. Я спрашивал, сколько стоит этот прием. При том, что Украина в связи со сложной ситуацией в Совете Европы охотно добавила $400 тыс. для этой организации, а мы – не самый богатый член СЕ. Тем не менее, когда экономят на бумагах для ПАСЕ, а генсек Совета Европы устраивает роскошный прием с шоколадными фонтанами, дорогими угощениями, мы, и не только мы, говорим, что, наверное, надо как-то умно распоряжаться этими деньгами. И если есть возможность, то проанализировать и сократить на 7% расходы, чтобы не торговать принципами. Потому что из-за денег возвращать в ПАСЕ Россию – это действительно продавать индульгенцию за взносы. Мы это воспринимать не можем и не будем", – заявил он.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016 и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы. 23 января после заседания специального комитета ПАСЕ его участники заявили, что проект решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в июне.Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен 23 января 2018 года заявил, что в 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ €22,3 млн. По словам Самуэльсена, в случае отказа РФ платить и в 2018 году Совет Европы недосчитается еще €33,8 млн.13 февраля Совет Государственной думы РФ не утвердил выплату взноса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.16 мая 2018 года Кабмин Украины утвердил выплату $400 тыс. добровольного взноса в Совет Европы.По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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