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В Харькове мужчина разгуливал по улицам с автоматом
05.01.2020 12:18
В Харькове задержали мужчину, гулявшего в автоматом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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