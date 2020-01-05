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Он сломался: большой десантный корабль РФ притащили в Черное море
05.01.2020 12:18
Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.  

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Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом сообщает одесское издание Думская.

У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Y"or"uk Isik.

Отмечается, что Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

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