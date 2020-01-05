В Николаеве двое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Николаеве двое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку
05.01.2020 13:32
В Николаеве средь бела дня двое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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