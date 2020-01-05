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Под Львовом обрушилась крыша хранилища галереи искусств
05.01.2020 13:50
Во Львовской области обрушилась часть крыши бывшего костела Капуцинов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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