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Род Стюарт напал на охранника на детском празднике
05.01.2020 14:08
74-летний Род Стюарт устроил драку с охранником на детском празднике
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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