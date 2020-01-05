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Род Стюарт напал на охранника на детском празднике
05.01.2020 14:08
74-летний Род Стюарт устроил драку с охранником на детском празднике Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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