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В Амстердаме начал действовать самый высокий в Европе туристический налог
05.01.2020 14:11
С 1 января в Амстердаме начал действовать новый ежедневный налог за проживание для туристов.

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Об этом сообщает The Telegraph.

"Новый туристический налог, введенный 1 января 2020 года, является дополнением к существующей ставке 7 процентов от стоимости номера", - говорится в сообщении.

Таким образом туристам в столице Нидерландов понадобится дополнительно платить 3 евро за каждую ночь пребывания.

А для туристов, пользующихся для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, налог повысится на 10% за ночь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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