США приступили к переброске в Кувейт более 4000 солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине, сообщает Associated Press.

Отмечается, что военные должны усилить позиции США на Ближнем Востоке после конфликта с Ираном из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Переброска сил должна завершиться в течение нескольких дней. Наращивание военного присутствия в регионе отражает опасения США в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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