Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло информацию о смерти ребенка в области от кори. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, передает .

"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечено, что уточненную информацию о смерти ребенка безотлагательно направили в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями документов, которые ее подтверждают.

Напомним, Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщил, что на прошлой неделе в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира