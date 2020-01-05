Растительные волокна нута помогают наладить пищеварение и убирают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Употребление нута способствует повышению энергичности, укреплению волос, улучшению состояния кожи и уменьшению проявлений целлюлита.

Калорийность тарелки вареного нута – приблизительно 270 калорий, а еще - отсутствие холестерина, 14 грамм клетчатки, 16 грамм растительного белка и 40 грамм углеводов. При этом нут очень сытен, обеспечит тебя необходимыми незаменимыми аминокислотами.

На вкус нут приятен и нежен, доступен круглый год, а значит может быть включен в ваш ежедневный рацион.

Какие медицинские проблемы поможет решить нут?

1. Нормализует артериальное давление

Регулярно употребление нута уменьшает кровяное давление, а витамины С и В6 регулируют уровень холестерина, не давая ему откладываться на стенках сосудов. В итоге отмечается улучшение работы сердечной системы.

2. Нормализует уровень сахара

Людям, страдающим сахарным диабетом, также полезен нут. Как источник клетчатки, он нормализует концентрацию глюкозы в крови. Рекомендовано употреблять до 25-38 грамм пищевых волокон в день, чтобы избежать проблем с колебаниями сахара в организме.

3. Укрепляет кости

В нуте содержится железо, соединения фосфора, магния, цинка, марганца, витамина К, которые важны для поддержания прочности кости. Этот баланс позволяет избежать потери кальция и фосфора в костях и держать их клеточный каркас в норме. Также эти элементы способствуют производству коллагена и помогают избежать чрезмерной ломкости костей.

4. Является профилактикой онкологических заболеваний

Нут в большом количестве содержит селен, который используется для производства специфических ферментов печени, способствует детоксикации и предотвращению воспалительных процессов. Шансы роста опухолей уменьшаются в разы. Как источник антиоксидантов, нут также помогает отразить атаку свободных радикалов извне, тем самым защищая организм от рака.

5. Улучшает питание клеток

Благодаря холину, нут способен наладить сон, улучшить состояние мышечной ткани и мозговой деятельности. Холин положительно влияет на структуру клеточных мембран, обеспечивает передачу нервных импульсов, способствует растворению и усвоению жиров.

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