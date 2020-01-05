|Найден самый большой в мире цветок-"монстр"
|05.01.2020 15:44
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В лесах Индонезии ученые обнаружили самый большой цветок раффлезии. Диаметр цветочного "монстра" составил 122 сантиметра, сообщает Центр природных ресурсов и охраны Западной Суматры.
Раффлезию часто называют "монстром" из-за ее больших размеров. В 2017 году на Западной Суматре распустился цветок, диаметр которого составлял около 112 сантиметров. Новый бутон шире предыдущего рекордсмена на 10 сантиметров.
Примечательно, что он появился на том же месте, где в прошлом росла уже бывшая наибольшая раффлезия мира.
Цветок осуществляет паразитический образ жизни. Раффлезия питается другим живым растением, выпивая его воду и питательные вещества. Растение имеет неприятный запах, оно пахнет тухлым мясом.
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