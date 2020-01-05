В Волынской области произошло масштабное ДТП: двое погибли, пятеро ранены - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Волынской области произошло масштабное ДТП: двое погибли, пятеро ранены
05.01.2020 15:59
ДТП в Волынской области: столкнулись два легковика
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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