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В Волынской области произошло масштабное ДТП: двое погибли, пятеро ранены
05.01.2020 15:59
ДТП в Волынской области: столкнулись два легковика Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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