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В Одессе мужчина открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки
05.01.2020 16:35
Стрелял из окна: в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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