|ПАО "Укрзалізниця" впервые со времени создания выплачивает годовые дивиденды – глава компании
|26.06.2018 18:55
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ПАТ «Укрзалізниця», вперше з часу створення у 2015-му, виплачує річні дивіденди. Прибутковий результат у 2017-му дає нам можливість виплатити державі понад 33,1 млн грн. Акціонер також затвердив наш аудований річний звіт і визнав роботу правління ПАТ в 2017 році задовільною.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 июня 2018 г.
Свою хозяйственную деятельность ПАО "Укрзалізниця" начало 1 декабря 2015 года.
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