Погода, Новости, загрузка...
ПАО "Укрзалізниця" впервые со времени создания выплачивает годовые дивиденды – глава компании
26.06.2018 18:55
По результатам деятельности в 2017 году ПАО "Укрзалізниця" имеет возможность выплатить государству более 33,1 млн грн дивидендов, отметил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов. Кравцов: Акционер утвердил наш аудированный годовой отчет Фото: Євген Кравцов / Twitter "Укрзалізниця" впервые со времени создания в 2015-м выплачивает годовые дивиденды. Доходный результат в 2017-м дает нам возможность выплатить государству более 33,1 млн грн. Акционер также утвердил наш аудированный годовой отчет и признал работу правления ПАО в 2017 году удовлетворительной", – написал он.

ПАТ «Укрзалізниця», вперше з часу створення у 2015-му, виплачує річні дивіденди. Прибутковий результат у 2017-му дає нам можливість виплатити державі понад 33,1 млн грн. Акціонер також затвердив наш аудований річний звіт і визнав роботу правління ПАТ в 2017 році задовільною.

— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 июня 2018 г.
Свою хозяйственную деятельность ПАО "Укрзалізниця" начало 1 декабря 2015 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить