По результатам деятельности в 2017 году ПАО "Укрзалізниця" имеет возможность выплатить государству более 33,1 млн грн дивидендов, отметил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов. Кравцов: Акционер утвердил наш аудированный годовой отчет Фото: Євген Кравцов / Twitter "Укрзалізниця" впервые со времени создания в 2015-м выплачивает годовые дивиденды. Доходный результат в 2017-м дает нам возможность выплатить государству более 33,1 млн грн. Акционер также утвердил наш аудированный годовой отчет и признал работу правления ПАО в 2017 году удовлетворительной", – написал он. ПАТ «Укрзалізниця», вперше з часу створення у 2015-му, виплачує річні дивіденди. Прибутковий результат у 2017-му дає нам можливість виплатити державі понад 33,1 млн грн. Акціонер також затвердив наш аудований річний звіт і визнав роботу правління ПАТ в 2017 році задовільною. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 июня 2018 г. Свою хозяйственную деятельность ПАО "Укрзалізниця" начало 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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