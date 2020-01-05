Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Церемония подписания Томоса прошла после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Томос является патриаршей грамотой, которая официально утверждает канонический автокефальный статус ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви. Он действует с момента его подписания.

Как известно, путь к независимой украинской поместной Церкви был сложным и длительным. Первая попытка была осуществлена ​​еще 100 лет тому назад, во времена Гетманщины и Директории. Но рождению Украинской церкви помешала большевистская оккупация.

Процесс был возобновлен с началом независимой Украины, большую роль в этом играл предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Однако, многие годы Москве удавалось блокировать этот процесс. И лишь попытка в 2018 году оказалась удачной: 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что Российская православная церковь утратила юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украины является Константинополь. Кроме того, была признана недействительной анафема главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую вместе отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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