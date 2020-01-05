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Покормите ее: поклонники Адель обеспокоены излишней худобой артистки
05.01.2020 19:00
Поклонники Адель разволновались из-за излишней худобы артистки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
события
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