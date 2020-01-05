Великие актеры современности: Мужчины Марины Голуб
05.01.2020 19:10
Великие актеры современности: Мужчины Марины Голуб
ГОЛУБ МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА
8 декабря 1957, Москва — 9 октября 2012, Москва.
Актриса театра и кино, телеведущая.
Марина Голуб – выпускница мхатовской школы, много лет проработала на эстраде, прежде чем вновь вернуться в стены этого театра. Её жанр – комедия, ирония. Её героини – шумные, неунывающие женщины, способные на любые поступки.
В 1979 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В.Манюкова).
В 1979-1981 годах работала в Москонцерте (отдел сатиры и юмора), с 1981 по 1987 – актриса Театра миниатюр Аркадия Райкина, с 1987 – актриса Московского театра «Шалом», с 2002 – актриса МХТ им. Чехова.
Была ведущей телепередач «Утренняя почта», «Доброй утро!» и «Эх, Семёновна!», с 2010 года была ведущей проекта "Девчата" на телеканале "Россия".
Заслуженная артистка России (1995).
Погибла в автокатастрофе.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МХТ им. А. П. Чехова:
«Терроризм»
«Нули»
«Пьемонтский зверь»
Мать - «Изображая жертву», братья Пресняковы (2004, реж. Кирилл Серебренников
Дорина — «Тартюф», Жан-Батист Мольер (2004, реж. Нина Чусова)
Гертруда — «Гамлет» Шекспир (2005, реж. Юрий Бутусов)
Селия Пичем — «Трёхгрошовая опера», Бертольт Брехт, Курт Вайль (2009, реж. Кирилл Серебренников)
Васса — «Васса Железнова» М. Горький (2010, реж. Л. Эренбург)
Играла в спектаклях:
«Кукушка» в театре Эстрады
«Борис Годунов» Международная Конфедерация Театральных союзов в постановке Деклана Доннеллана