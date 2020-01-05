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Великие актеры современности: Мужчины Марины Голуб
05.01.2020 19:10
Великие актеры современности: Мужчины Марины Голуб ГОЛУБ МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА

8 декабря 1957, Москва — 9 октября 2012, Москва.

Актриса театра и кино, телеведущая.

Марина Голуб – выпускница мхатовской школы, много лет проработала на эстраде, прежде чем вновь вернуться в стены этого театра. Её жанр – комедия, ирония. Её героини – шумные, неунывающие женщины, способные на любые поступки.

В 1979 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В.Манюкова).

В 1979-1981 годах работала в Москонцерте (отдел сатиры и юмора), с 1981 по 1987 – актриса Театра миниатюр Аркадия Райкина, с 1987 – актриса Московского театра «Шалом», с 2002 – актриса МХТ им. Чехова.

Была ведущей телепередач «Утренняя почта», «Доброй утро!» и «Эх, Семёновна!», с 2010 года была ведущей проекта "Девчата" на телеканале "Россия".

Заслуженная артистка России (1995).

Погибла в автокатастрофе.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МХТ им. А. П. Чехова:

«Терроризм»

«Нули»

«Пьемонтский зверь»

Мать - «Изображая жертву», братья Пресняковы (2004, реж. Кирилл Серебренников

Дорина — «Тартюф», Жан-Батист Мольер (2004, реж. Нина Чусова)

Гертруда — «Гамлет» Шекспир (2005, реж. Юрий Бутусов)

Селия Пичем — «Трёхгрошовая опера», Бертольт Брехт, Курт Вайль (2009, реж. Кирилл Серебренников)

Васса — «Васса Железнова» М. Горький (2010, реж. Л. Эренбург)

Играла в спектаклях:

«Кукушка» в театре Эстрады

«Борис Годунов» Международная Конфедерация Театральных союзов в постановке Деклана Доннеллана



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