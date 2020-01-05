Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

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