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Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана
05.01.2020 19:54
Зеленский обсудил с министром иностранных дел Омана инвестиции в Украину
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
омана
инвестиции
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