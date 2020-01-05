Журналист-расследователь Владимир Бойко, против которого СБУ возбудило дело, так как он распологает информацией об организации терактов под Верховной Радой и в Харькове и стремился дать показания по этому делу, заявил, что согласился с предложением адвоката "харьковских террористов" Александра Шадрина дать показания в Харьковском апелляционном суде.

Дело в том, что в ходе расследования харьковского теракта 22 февраля 2015 года сразу же было установлено, что взрыв устроили агенты отдела защиты национальной государственности УСБУ в Харьковской области. Заявил Бойко.

А массовые беспорядки под парламентом 31 августа 2015 года, как утверждает Владимир Бойко, были устроены СБУ в ходе спецоперации, утвержденной лично главой СБУ Грицаком.

Приводим заявление полностью.

"Як я вже повідомляв, Служба безпеки України розпочала розслідувати кримінальне провадження в зв’язку з моїми публікаціями про судьба підлеглих Іванушки Баканова в організації двох терористичних актів. Оскільки мені достеменно відомо, що вибух у Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули 4 та були поранені 11 осіб, організував тодішній начальник відділу захисту національної державності УСБУ в Харківській області (нині – защитник начальника УСБУ в Харківській області) Андрій Саленков, а вибух біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок якого загинули 4 особи, організував тодішній і нинішній начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, Іванушка дав підлеглим команду мені «затулити рота». Зараз в усіх державних установах СБУ проводить виїмки документів, в яких згадується моє ім’я, отримана санкція суду на проведення обшуку в мене вдома, відносно мене розпочатий комплекс негласних слідчих заходів.

Сказати направду, усі потуги лейтенанта Баканова мені аж ніяк не заважають – я таких професіоналів як він у дитинстві з рогатки розстрілював. Але щоби дрібний барига Баканов, який ніколи в житті не стикався з оперативною роботою чи досудовим розслідуванням і донедавна уяви не мав про моє існування, чітко запам’ятав, як мене звати, я вирішив зробити йому невеличкий подарунок – я погодився з пропозицією адвоката «харківських терористів» Oleksandr Shadrin дати свідчення в Харківському апеляційному суді.

Річ у тім, що в ході розслідування харківського теракту зразу ж було встановлено, що вибух влаштували агенти відділу захисту національної державності Управління СБУ в Харківській області, які перебували на зв’язку в начальника цього відділу Андрія Саленкова та його підлеглого Олександра Вусика (до речі, Вусик затриманий 24 грудня 2019 року слідчими ДБР за вимагання неправомірної вигоди в сумі 800 тис. грн. від представника ТОВ «Євро Снап Трейд» за сприяння в перерахуванняі коштів за виконані роботи Державним підприємством стратегічного значення «Артемсіль»). Більш того, з’ясувалось, що вибух у Харкові – це була місцева ініціатива й Саленков не погодив це питання з керівництвом СБУ.

Про це «Латиш», перепрошую, Віктор Іонасович Кононенко, доповів тодішньому начальнику АТЦ при СБУ Василю Грицаку, але було вирішено скандал не роздмухувати, щоби не псувати «честь мундира». Втім, Саленков був суворо попереджений, що в разі, якщо він ще раз собі дозволить щось подібне, буде відправлений для перевиховання на «зону» в селі Мокошиному Чернігівської області. До речі, це – нюанс, який відрізняє харківський теракт від кидання гранати під Верховною Радою 31 серпня 2015 року: в останньому випадку масові заворушення під парламентом були влаштовані СБУ в ході спецоперації, затвердженої особисто головою СБУ Грицаком.

Невдовзі після вибуху СБУ затримала трьох членів підпільного терористичного угрупування «Харківські партизани» – принаймні, саме так підозрюваних Віктора Тетюцького, Сергія Башликова та Володимира Дворнікова називав всюдисущий Антон Геращенко. Ані в ході досудового розслідування, ані на суді підозрювані/обвинувачені свою вину не визнали попри те, що їх нещадно катували. Як раптом 28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова оголосив обвинувальний вирок, засудив Тетюцького, Башликова та Дворнікова до довічного ув’язнення й звільнив їх з-під варти з тим, щоби більше їх духу в Україні не було.

Щоправда, вирок не набрав законної сили й адвокати збираються його оскаржувати та заслухати в апеляційній інстанції мої покази.

У такому разі як свідка в суд треба викликати не тільки мене, але й народного депутата VIII скликання Ігоря Луценка. Річ у тім, що в перших числах червня 2019 року, як тільки Зеленський призначив головою СБУ дрібного комерсанта Баканова, Ігор на моє прохання зустрівся з Іванушкою й передав йому підготовлену мною «пам’ятну записку», у якій були зазначені факти вчинення співробітниками СБУ терористичних актів. З тим, щоби не роздмухувати зайвого скандалу Ігор запропонував Баканову створити в Управлінні внутрішньої безпеки СБУ робочу групу для розслідування цих фактів і опитати мене.

Іванушка покивав гривою, але замість того, щоби навести бодай елементарний лад у Конторі, призначив Саленкова заступником управління СБУ в Харківський області, а Дублика, якого ще в лютому 2017 року Грицак вигнав зі служби за систематичне п’янство, відкликав з пенсії й призначив своїм заступником (нині Дублик повернувся на посаду начальника ДЗНД). Думаю, що ця обставина для суду буде найголовнішим доказом того, що вибух у Харкові влаштували, дійсно, співробітники СБУ. Бо інакше б Баканов не намагався мене залякати, а, принаймні, спочатку провів би запропоновану Ігорем перевірку (втім, зазначу, що з таким же ж успіхом Іванушка може лякати їжака голим задом, при чому – своїм).

Окрім того, враховуючи, що адвокат має право самостійно збирати докази й надавати їх суду, я пропоную Олександру Шадріну негайно зустрітись у Києві (я повертаюсь в Україну 6 січня 2019 року) з тим, щоби я під відеозапис і з належним процесуальним оформленням дав йому свідчення. Вони, напевно, знадобляться якщо не в Харківському апеляційному суді, то в Європейському суді з прав людини." -Заявил Владимир Бойко.