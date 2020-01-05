Об этом заявил прежний временно поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в интервью ТСН.

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда тесно сотрудничают с людьми в нашем Посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить разговор с Министерством обороны Украины и начальником Генерального Штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются", - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что уже Конгресс США утвердил конкретные системы вооружения.

"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокомуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от русских", - заявил дипломат.

Напомним: ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетней программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.

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