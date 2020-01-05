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С мечом и пистолетом: в Черновицкой области мужчина ранил на улице двоих людей
05.01.2020 21:07
В Черновицкой области мужчина ранил двоих людей, вооружившись мечом и пистолетом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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