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С мечом и пистолетом: в Черновицкой области мужчина ранил на улице двоих людей
05.01.2020 21:07
В Черновицкой области мужчина ранил двоих людей, вооружившись мечом и пистолетом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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