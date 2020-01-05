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Масштабное ДТП в США: пятеро погибли, 60 человек пострадали
05.01.2020 21:45
В США пять человек погибли и 60 пострадали в ходе ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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