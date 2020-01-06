|29-річна племінниця принцеси Діани виходить заміж за 60-річного мільйонера
|06.01.2020 00:26
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Пару не зупиняє 32-річна різниця у віці: навіть батько нареченої, брат леді Ді, молодший за свого потенційного зятя на 5 років. Відомо що з власником мережі британських магазинів одягу Whistles Кітті зустрічається вже більше півтора року. Для Кітті цей шлюб стане першим, а ось у Майкла є троє дорослих дітей від першої дружини.
Чоловік сповідує іудаїзм, можливо, племінниці принцеси Діани теж доведеться змінити свою релігію.
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