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64-річна мама Кім Кардашьян мріє про шосту дитину
06.01.2020 06:16
Корі Гембл і Кріс Дженнер разом з 2014 року. З тих пір в пресі регулярно з'являлися чутки про їх швидке весілля. Пара наполегливо заперечувала будь-які домисли про узаконення стосунків. Кріс говорила, що не хоче йти під вінець втретє. Та й Корі, за словами інсайдерів, був повністю задоволений станом речей.

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Однак нещодавно в зарубіжній пресі з'явилася інформація про те, що Дженнер і Гембл обговорюють поповнення в родині. Джерело з оточення зірки заявмло, що у пари було кілька розмов на цю тему. Правда, зараз Корі більше націлений на саморозвиток і рух вгору по кар'єрних сходах. Саме тому найближчим часом, судячи з усього, у Кайлі і Кендалл навряд чи з'явиться братик або сестричка. Кріс повністю підтримує чоловіка. До того ж вона досі зайнята продюсуванням реаліті-шоу про знамените сімейство і декількома сторонніми проектами. Зрештою, у бізнесвумен і без того досить дітей і онуків.

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