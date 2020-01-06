|64-річна мама Кім Кардашьян мріє про шосту дитину
|06.01.2020 06:16
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Однак нещодавно в зарубіжній пресі з'явилася інформація про те, що Дженнер і Гембл обговорюють поповнення в родині. Джерело з оточення зірки заявмло, що у пари було кілька розмов на цю тему. Правда, зараз Корі більше націлений на саморозвиток і рух вгору по кар'єрних сходах. Саме тому найближчим часом, судячи з усього, у Кайлі і Кендалл навряд чи з'явиться братик або сестричка. Кріс повністю підтримує чоловіка. До того ж вона досі зайнята продюсуванням реаліті-шоу про знамените сімейство і декількома сторонніми проектами. Зрештою, у бізнесвумен і без того досить дітей і онуків.
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