|Ірина Шейк вивалила груди на показ (Фото)
|06.01.2020 07:12
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Екс-кохана Бредлі Купера вирішила ділитися моментами свого відпочинку з шанувальниками: кожен день вона викладає нове фото в бікіні. Підписники Ірини з нетерпінням чекають, коли вона покаже ще один купальник зі свого чемодана.
Відомо, що у Коста-Ріку Шейк вирушила на весілля подруги, яка вийшла заміж прямо на березі океану. Судячи з усього, у відпустку з собою модель взяла тільки пляжні наряди.
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