33-річна Ірина Шейк зустріла нове десятиліття в Центральній Америці. Модель вирушила в Коста-Ріку з друзями.



Екс-кохана Бредлі Купера вирішила ділитися моментами свого відпочинку з шанувальниками: кожен день вона викладає нове фото в бікіні. Підписники Ірини з нетерпінням чекають, коли вона покаже ще один купальник зі свого чемодана.



Відомо, що у Коста-Ріку Шейк вирушила на весілля подруги, яка вийшла заміж прямо на березі океану. Судячи з усього, у відпустку з собою модель взяла тільки пляжні наряди.







