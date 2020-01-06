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Ірина Шейк вивалила груди на показ (Фото)
06.01.2020 07:12
33-річна Ірина Шейк зустріла нове десятиліття в Центральній Америці. Модель вирушила в Коста-Ріку з друзями.

Екс-кохана Бредлі Купера вирішила ділитися моментами свого відпочинку з шанувальниками: кожен день вона викладає нове фото в бікіні. Підписники Ірини з нетерпінням чекають, коли вона покаже ще один купальник зі свого чемодана.

Відомо, що у Коста-Ріку Шейк вирушила на весілля подруги, яка вийшла заміж прямо на березі океану. Судячи з усього, у відпустку з собою модель взяла тільки пляжні наряди.

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