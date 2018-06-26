Суд во Львове избрал для шести подозреваемых в нападении на ромов
меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди арестованных –
20-летний Андрей Тычка, которого следствие считает организатором
побоища. набег на лагерь ромов произошло 23 июня Фото: Igor
Zinkevych / Facebook По его словам, 20-летнего мужчину, которого
следствие считает организатором нападения, и пятерых
несовершеннолетних взяли под стражу на два месяца без права
внесения залога.По данным СМИ, организатором налета был 20-летний
львовянин Андрей Тычка.Еще двум подозреваемым меру пресечения
избрали 25 июня.23 июня участники ранее не известной
неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали
лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний
мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний
ребенок, получили телесные повреждения. Все
жертвы – ромы из Закарпатья.Нападение осудили
в ООН, Парламентской ассамблее Совета
Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы
безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла
устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах".
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