Суд во Львове избрал для шести подозреваемых в нападении на ромов меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди арестованных – 20-летний Андрей Тычка, которого следствие считает организатором побоища. набег на лагерь ромов произошло 23 июня Фото: Igor Zinkevych / Facebook По его словам, 20-летнего мужчину, которого следствие считает организатором нападения, и пятерых несовершеннолетних взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.По данным СМИ, организатором налета был 20-летний львовянин Андрей Тычка.Еще двум подозреваемым меру пресечения избрали 25 июня.23 июня участники ранее не известной неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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