Будемо відверті: акуратні і мінімалістські образи Анджеліни Джолі під час її прогулянок з дітьми не відрізняються оригінальністю і несподіваними стильовими рішеннями. Це універсальний базовий гардероб в тривіальному виконанні. Однак, кожен раз він підкреслює благородну і статну красу однієї з найбільш знаменитих голлівудських актрис і філантропів свого покоління.



Анджеліна Джолі продовжує вести розмірений сімейний спосіб життя. Віддаючи перевагу відпочинку зі своїми дітьми.







