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Анджеліна Джолі показала скучний образ під час прогулянки з дітьми (Фото)
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06.01.2020 07:48
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Будемо відверті: акуратні і мінімалістські образи Анджеліни Джолі під час її прогулянок з дітьми не відрізняються оригінальністю і несподіваними стильовими рішеннями. Це універсальний базовий гардероб в тривіальному виконанні. Однак, кожен раз він підкреслює благородну і статну красу однієї з найбільш знаменитих голлівудських актрис і філантропів свого покоління.
Анджеліна Джолі продовжує вести розмірений сімейний спосіб життя. Віддаючи перевагу відпочинку зі своїми дітьми.
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