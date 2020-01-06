В новом варианте текста в Instagramон убрал упоминание о помощи Зеленского.

"Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это значит для украинцев. Я счастлив встретиться с Президентом", - говорится в исправленном посте.

В предыдущей версии поста певец отметил, что приехал в Украину при поддержке украинского главы государства.

"Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству Президента я смог попасть в Украину", - говорилось в сообщении.

Как сообщал Укринформ, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что Президент Украины не может влиять на решение пограничников о пропуске либо не пропуске определенных лиц в Украину.

Партия «Европейская солидарность» подготовила ряд запросов в СБУ и к Президенту Владимиру Зеленскому о нарушении украинского законодательства и разрешении на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле.

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