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Пожары в Австралии достигли новых масштабов: они способны формировать погоду
06.01.2020 09:00
Пожары в Австралии начали формировать погоду Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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