Президент США Дональд Трамп пообещал заставить Иран понести ответственность за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, осуществленный 5 января. Свое сообщение о планах наказать Иран американский руководитель разместил в своем Twitter . "Эти посты в соцсетях послужат уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, вероятно, непропорционально. Такое официальное уведомление не предусматривается, но оно, тем не менее, сделано!", - написал Трамп. Заявление Трампа связано с тем, что в воскресенье в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу правительственный квартал, во время которого были выпущены несколько ракет в направлении посольства США. Оказывается, Трамп даже не хотел убивать иранского генерала. На него "надавил" Помпео, пишет WP Уговорить президента удалось только после гибели американского солдата в Ираке.

Вечером в субботу, 4 января, хакеры разместили на сайте Федеральной депозитарной библиотечной программы снимок с окровавленным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает SkyNews. Так, фотография сопровождается заявлением, сделанным на персидском и английском языках от якобы "Исламской Республики Иран". "Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетённым народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент сайт недоступен для пользователей. При попытке зайти на него у пользователей выдается сообщение об ошибке. Накануне инцидента, Министерство внутренней безопасности США предупреждало о возможных атаках иранских хакеров. Палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану, сообщила спикер Нэнси Пелоси. "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера. Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. "Она (резолюция — ред.) вновь подтверждает давние надзорные обязанности конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — сообщается в пресс-релизе. Коротко по развитию ситуации вокруг Ирана дал свой анализ эксперт Борис Рожин. 1. Трамп пригрозил ужасными санкциями против Ирака, если Ирак продолжит изгонять американские войска с территории страны. Эти санкции против Ирака будут еще более жесткими, чем против Ирана.

2. Также Трамп потребовал заплатить за американские базы, которые размещены на территории страны, иначе он никуда не уйдет, потому что военные базы стоили много денег, а теперь все это предстоит бросить.

3. Кроме того, Трамп считает, что у США есть право уничтожать культурные объекты, если Иран нанесет удар по США. ИГИЛ тоже читает, что уничтожение культурных ценностей на войне это действенное оружие.

4. Госдеп заявил, что "народ Ирака на самом деле не хочет, чтобы американцы уходили". Чего хочет народ Ирака по привычке хотят определить из Вашингтона, но времена уже изменились. Голосование в парламенте Ирака Помпео назвал "временной победой Ирана".

5. Тем не менее, после всех угроз, Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением в американской истории. Вот лето пролетело, все оставив позади, но мы то знаем, худшее конечно впереди... В целом, прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог.

Разумеется, санкции против Ирака еще сильнее качнут эту страну в направлении Тегерана, ослабив и без того хилые про-американские силы. Политика Ирака станет с одной стороны еще более про-иранской, с другой стороны - еще более националистической.

6. "Друг Реджеп", который уже направил регулярные турецкие войска на очередную войну в Ливию, заявил, что у Ирана есть права на ответный удар по США. Отличный союзник по НАТО, всегда подставит плечо. Или ятаган провернет.

7. "Катаиб Хезбалла" закрывает официальные офисы в Ираке и переходит на военное положение, действительно готовясь к партизанской войне на территории Ирака.

8. Делегация Саудовской Аравии вылетела в США, где от имени монархий Персидского залива просит США не допустить войны. Саудиты более прочих опасаются последствий, так как Иран конечно способен нанести большой убыток саудовской экономике, которая и без этого в не лучшем состоянии.

9. На границах США ужесточился досмотр иранских граждан, некоторые были вынуждены ожидать разрешения на въезд в США по 10-12 часов.

10. Премьер-министр Ирака Махди в понедельник проведет официальную встречу с послом США в Ираке, где передаст официальное заявление о том, что американским войскам необходимо в установленные сроки покинуть Ирак.

PS. На фоне подобного развития событий, Трамп также отметил, что Ким Чен Ын сдержит свое слово и не будет ничего испытывать. Но потом добавил, что тот конечно может сделать это.

В текущих условиях не хватает разве что ядерного испытания в КНДР или же запуска новой МБР через Японию в направлении США. Катастрофа американской политики в Ираке может логически быть дополнена полной катастрофой на Корейской полуострове, когда даже самому тупому избирателю в США станет понятно, что переговорная линия Трампа по Северной Корее провалилась. В Пхеньяне это тоже понимают, следовательно им будет трудно удержаться, чтобы не поставить Трампу подобную подножку перед выборами.



В общем, новый 2020-й год начался ударными темпами, а ведь еще даже первая неделя не закончилась." - Заявил Борис Рожин. Ранее сообщалось, что в понедельник Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Ираке. Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США. Ранее Иран инициировал рассмотрение в Совбезе ООН вопроса об убийстве генерала Сулеймани. Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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