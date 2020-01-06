Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только в восточных и прикарпатских областях ночью кое-где небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный с переходом в северной части в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 6 января осадки не ожидаются. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный с переходом в западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° мороза, на Киевщине ночью 0-5° мороза, днем ​​0-3° мороза.

Согласно прогнозу, в Украине 7-8 января без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем ​​1-6° мороза.

На Киевщине 7-8 января также без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

9-10 января в Украине существенные осадки не прогнозируются, только в северных и восточных областях кое-где небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, 9 января на востоке страны 2-8° мороза; днем в Украине 0-6° тепла.

В столичном регионе 9-10 января ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем ​​0-5° тепла.

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