Елена Ксантопулос Премьер Австралии Скотт Моррисон рванул со своей женой Дженни на отдых на Гавайские острова во время пожаров. Ему пришлось прервать свой отпуск и возвратиться в горящую страну, когда объявили о гибели двух пожарных. Видите ли, народ страны, выбравшей его премьером, боролся с пожарами, терял дома и спасал животных, а Скотту и его жене приспичило отдохнуть. Пожарные тушили лес, отдавая свои жизни, а они в это время отдыхали на Гавайях от пожаров. Теперь он вместе с женой кается. Говорит теперь бы, с высоты нашего опыта… Господи, о каком опыте идет речь? Совесть, сердце, в котором держишь народ, и здравый смысл надо иметь, больше ничего. Сегодня я этого Скотта слушала. Говорит, что много критики в его адрес, но он на критику обращать внимания не будет, потому что это много сил отбирает, которые надо употребить на спасение страны. А когда в отпуск отъезжал, почему о спасении страны не думал? Все очень просто, но, почему-то у власть предержащих все сложно и все через задницу. Петя Алекскич в разгар войны рванул на Мальдивы по подложным паспортам. Мы тогда мы себя спрашивали – что это было? Как главнокомандующий мог себе такое позволить? Они все могут. Это мы выбираем между тем, что хочется и тем, что нам дозволено на оставшееся от их воровства. Сейчас вот Владимир Александрович в Омане оказался. В Буковеле, видно, стало скучно и холодно. Тут сразу зеленая команда активизировалась, разгоняя позитив о том, что Зе поехал за свои и поехал, чтобы встретиться на высшем уровне. А высший уровень Омана об этом знает? Они что, нас всех за лохов считают? С одной стороны Омана – Иран, где сейчас сами знаете, что творится, на юго-западе Омана – Йемен, где война уже идет прямо сейчас, на западе – Саудовская Аравия, которую Иран бомбил и куда сейчас США перебрасывают войска. И это туда президент Украины поехал «за свои» договариваться насчет туризма и встретился там с каким-то стариком Хоттабычем, якобы министром иностранных дел?! Уровень как раз тот, да и туризм как раз в правильном направлении Зеленский решил развить. Это мне напоминает «чашечку кофе в Праге и оперу в Вене». Не говоря уже о безопасности президента Украины. Охрану он тоже «за свои» с собой взял? Я вот думаю, что у этих вступивших во власть и держащихся за эту власть, с головой? Что их так тянет отдохнуть? Устал от работы и перегрузки? Закройся, останься в одиночестве, поезжай на природу, помолчи, подумай. Не предавай свой народ и не провоцируй его. Не кидай его и не разочаровывай. Мозгов нет, в заднице свербит, как будто последний год живешь. Рвануть куда-нибудь, оттянуться, в роскоши искупаться у всех на виду. Кто ты такой? Слуга ты, м... т.... Мне очень жаль, что Владимир Зеленский, который уже и так полно ошибок совершил, поставил себя в один ряд с теми, кому приходится не только оправдываться, но, я надеюсь, придется ответить за свои необдуманные поездки на несвоевременный и никому не нужный экзотический отдых. В один ряд с политически близорукими и недальновидными. Или просто тупыми… Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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