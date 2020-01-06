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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
06.01.2020 09:55
Свитолина вновь оказалась в топ-5 рейтинга WTA
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
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