Без права залога

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

25 июня тот же суд избрал для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, ту же меру пресечения .

Напомним, 23 июня ночью в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане цыганской национальности . Один человек погиб. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.

По факту было открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове .