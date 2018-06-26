|Нападение на лагерь цыган на Львовщине: суд взял под стражу организатора и пятерых несовершеннолетних
|26.06.2018 19:02
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Без права залогаПустомытовский суд избрал для 20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения - содержание под стражей сроком на шестьдесят суток без права внесения залога.
Фото: mvs.gov.ua
Об этом сообщают в полиции Львовской области.
25 июня тот же суд избрал для двух несовершеннолетних львовян в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, ту же меру пресечения.
Напомним, 23 июня ночью в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане цыганской национальности. Один человек погиб. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.
По факту было открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове.
Представители цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей.