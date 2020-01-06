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Откажитесь от салютов: в ГСЧС призвали не использовать пиротехнику на Рождество
06.01.2020 10:31
В ГСЧС призвали отказаться от салютов в Рождество
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
рождество
салютов
отказаться
призвали
гсчс
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