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Откажитесь от салютов: в ГСЧС призвали не использовать пиротехнику на Рождество
06.01.2020 10:31
В ГСЧС призвали отказаться от салютов в Рождество Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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