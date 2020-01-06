Погода, Новости, загрузка...
Рожкова назвала условия для укрепления гривни
06.01.2020 11:02
Ревальвация гривни будет продолжаться, если Кабинет министров реализует все реформы и программы.

630_360_1571644909-800_06.01.20

Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью UATV.

"Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики. И мы наоборот видим то, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и дальше. Остается, непременно, только вопрос темпа", - сказала Рожкова.

Она отметила, что для национальной валюты сейчас нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 