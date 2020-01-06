Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью UATV.

"Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики. И мы наоборот видим то, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и дальше. Остается, непременно, только вопрос темпа", - сказала Рожкова.

Она отметила, что для национальной валюты сейчас нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира