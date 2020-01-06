Епифаний призвал украинцев к единению в годовщину получения Томоса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Епифаний призвал украинцев к единению в годовщину получения Томоса
06.01.2020 11:09
Годовщина Томоса: Епифаний призвал украинцев к единению
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
украинцев
единению
призвал
епифаний
томоса
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->