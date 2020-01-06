Об этом написал митрополит в Facebook.

"Мы долго шли к событию, которое произошло год тому назад и благодаря которому наша Церковь утвердилась, как поместная составляющая Вселенского Православия. Есть за это благодарить также и Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея и всем членам Синода Константинопольской Матери-Церкви. И в то же время хочу выразить благодарность всем вам - архиереям, духовенству и верным, которые составляют тело нашей единой поместной Православной Церкви. Все мы - непосредственные участники этого исторического события и всех изменений, которые ежедневно происходят в украинском православии", - отметил Епифаний.

По его словам, этот год был годом многих испытаний, но также и внутреннего уверенного развития и становления ПЦУ, как полноправной составляющей в Диптихе автокефальных Церквей-Сестер.

"С Божьего благословения тысячелетний путь привел к признанию нашей Церкви, и этот процесс необратим. Однако впереди - еще много препятствий и много работы над развитием Православной церкви Украины, частью которой является каждый из нас. Пусть Господь и впредь дарит нам вдохновение и несокрушимую веру в духовную победу", - добавил Предстоятель ПЦУ.

Как известно, год тому назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 года - в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса об автокефалии и божественная литургия, которую вместе отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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