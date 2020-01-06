Палаюча Австралія RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Епифаний поблагодарил синод Константинопольской церкви за автокефалию ПЦУ • Рожкова назвала условия для укрепления гривни • Синоптики на Рождество обещают до 14° мороза • Д Alban исправил сообщение в Instagram о помощи Зеленского во въезде в Украину • Во Львове установят рождественский дидух высотой более 3 метров • Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года • Поляки в счетах за газ до 30% отдают на армию РФ - глава PGNiGвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: животные, стихийные бедствия, Австралия, спасатели, пожары. Палаюча Австралія 83животные, стихийные бедствия, Австралия, спасатели, пожары. Із осені в Австралії тривають лісові пожежі. На південному сході континенту горять ліси, місцева влада організовує примусову евакуацію людей. Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.

В Австралії також повідомляють, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні країни. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхиднові. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами. Фоторепортажи Популярные теги военная техника, дети, заводы, Новый Год, туризм, Донбасс, катастрофы, стихийные бедствия, музыка, фотография, тест-драйв, марш, передовая, церковь, животные, НАТО, женщины, общество, Верховная Рада, милиция, фотографы, Александр Зубко, столкновения, Саакашвили, живопись, Карпаты, знаменитости, фотоподборки, Дмитрий Дятлов, полиция, Нацгвардия, город, ЗСУ, бизнес, Сергей Смоленцев, ВСУ, суд, технологии, солдат, Одесса, экология, вера, транспорт, соревнования, фотоконкурсы, футбол, джаз, авиация, фотопроект, досуг, учения, Путин, протесты, война, выборы, оккупация, Россия, Львів, архитектура, митинги, Динамо, традиции, история, депутаты, выставки, путешествия, спорт, уикенд, портрет, дизайн, акции, юмор, #Євромайдан, Майдан, политики, кошки, зима, Шахтер, мода, пейзажи, США, Львов, фестивали, корабли, АТО, Порошенко, мир, Киев, культура, беспорядки, праздники, самолеты, парады, искусство, люди, автомобили, ВМС, аннексия Крыма, природа, политика Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис военная техника, дети, заводы, Новый Год, туризм, Донбасс, катастрофы, стихийные бедствия, музыка, фотография, тест-драйв, марш, передовая, церковь, животные, НАТО, женщины, общество, Верховная Рада, милиция, фотографы, Александр Зубко, столкновения, Саакашвили, живопись, Карпаты, знаменитости, фотоподборки, Дмитрий Дятлов, полиция, Нацгвардия, город, ЗСУ, бизнес, Сергей Смоленцев, ВСУ, суд, технологии, солдат, Одесса, экология, вера, транспорт, соревнования, фотоконкурсы, футбол, джаз, авиация, фотопроект, досуг, учения, Путин, протесты, война, выборы, оккупация, Россия, Львів, архитектура, митинги, Динамо, традиции, история, депутаты, выставки, путешествия, спорт, уикенд, портрет, дизайн, акции, юмор, #Євромайдан, Майдан, политики, кошки, зима, Шахтер, мода, пейзажи, США, Львов, фестивали, корабли, АТО, Порошенко, мир, Киев, культура, беспорядки, праздники, самолеты, парады, искусство, люди, автомобили, ВМС, аннексия Крыма, природа, политикаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Alexandroś Vourliotis PT, radiosvoboda.org, Австралія 06.01.2020



новости украины австралія дня все будет палаюча Теги: экономика