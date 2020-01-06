Украинская патриотка Ирина Довгань, которую в 2014 году террористы батальона “Восток“, завернутую в государственный флаг Украины пытали в центре Донецка, сообщила о ликвидации одного из своих мучителей. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик - земля тебе бетоном. P.S Мной некорректно написан веселый пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток. Но нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели, - написала Довгань.





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